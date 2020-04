Confirmado el nuevo novio de Melina Ramírez: un tatuaje lo delató

Era una pareja diferente, salida del prototipo común pero que demostraba su amor en las redes sociales, sin embargo, luego de estar dos años y medio juntos Melina Ramírez y Mateo Carvajal terminaron su relación en diciembre del año pasado.

Casi dos meses después, los rumores de la farándula empezaron a indicar que la modelo tendría una nueva relación amorosa con el actor Juan Manuel Mendoza, pero Melina en un inició desmintió los rumores.

“Mi relación se acabó mucho antes de que yo conociera a Juan Manuel Mendoza. Yo lo conocí en diciembre, él me coqueteaba en redes sociales. Una vez me dejó un comentario en una foto y yo ahí ni lo conocía, pero por supuesto no faltaron los seguidores que se armaron tremenda película por eso. Yo lo vi normal, no le puse malicia porque además tenemos muchos amigos en común de Cali, pero sí me llamó la atención que me hubiera escrito”, declaró Ramírez a la revista 'Aló', en meses pasados.

Melina había estado un poco alejada de sus redes sociales, pero publicó una imagen de “buenos días” en sus historias de Instagram, con la que despertó la curiosidad de muchos y habría confirmado lo que ya todos sabían.

En la fotografía se puede ver dos manos, una de hombre y una de mujer, cada uno sosteniendo un pocillo blanco, los cuales se juntan, y con un emoji de corazón en el centro, se evidencia el amor del momento, junto a un hermoso paisaje.

Lo que sus fans detallaron, fue que en la muñeca del hombre se puede ver un tatuaje, el mismo que lleva Juan Manuel Mendoza, por lo que con una sencilla fotografía, Melina confirmó que se encuentra junto a quien sería su nuevo amor en cuarentena.

