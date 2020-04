Fredy Guarín lanza indirectazo en su cuenta de Instagram: "Se creen hijas de Dios"

El dicho popular dice que 'lo que por agua viene, por agua se va' y tal vez ese sea el mensaje de la pareja entre Sara Uribe y Fredy Guarín, quienes le habrían puesto final a su relación, según varios indicios que los dos protagonistas han dado.Cabe recordar que esta unión se dio en medio del matrinonio que sostenía el futbolista colombiano con Andreina Fiallo y que la infidelidad de él con Sara dio pie para que dejara a su familia para irse con la modelo paisa.

Todo pintaba ser un idilio de amor, Sara se fue a vivir a China, país en el que estaba jugando Guarín hasta hace algún tiempo, tuvieron un hijo y todo indicaba que se iban a casar, pero de repente todo cambió. Al final del año pasado los rumores fueron y vinieron, incluso se habló de una 'reconciliación' ya que se les vio pasar el año nuevo juntos, pero por lo dicho y hecho por los dos, todo llegó a su fin.

Sara Uribe y Fredy Guarín tienen un hijo y su relación pintaba muy feliz.

El pasado miércoles, en un video en vivo en Instagram, Sara volvió a hablar sobre su vida y afirmó varias cosas, que dieron a entender a muchos de sus seguidores que ya no se encuentra en una relación con el futbolista del Vasco da Gama.“Yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro”, dijo Sara durante esta semana lo cual todo indicó que no va más.

Pero ahora fue del lado de Guarín que se conoció que ahí ya no hay nada ya que el hoy integrante del Vasco da Gama, de Brasil, borró todas las fotos que tenía con la modelo de su cuenta de Instagram, una decisión radical por estos tiempos. Solamente queda una sola en un carrete de imágenes, en las cuales también se les ve con su hijo, pero las individuales cuando estuvieron solos en China, ya no hay ni un solo rastro.

Incluso, el jugador fue más allá y, este viernes, puso un indirectazo en sus redes que dice: "Al final algunas se creen tan verracas que creen que utilizando su AMOR MÁS PRECIADO son hijas de Dios. Dios, perdón". Muchos seguidores empezaron a preguntarse si el mensaje es para Sara Uribe o para Andreina Fiallo, su ex, quien también suele mencionar a Dios muchas veces en sus redes sociales.

