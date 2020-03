Ya está más que claro que Jessi Uribe y Paola Jara tiene una relación y, aunque el cantante de música popular lo confesó en un concierto en el Carnaval de Barranquilla, la forma en que inició el amor entre los dos artistas volvió a estar en tela de juicio de las redes sociales.

Luego del estreno de la última canción de Uribe, ‘La Culpa’, muchos de sus seguidores pensaron que la letra fue dedicada para su exesposa, Sandra Barrios: “Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho, que sin quererlo te hice mal y perdí mis derechos”, es la primera parte de la canción.

Puede que sí como puede que no, pero lo que es cierto es que Sandra causó revuelo por el siguiente mensaje que publicó en su cuenta de Instagram junto a un video de uno de los lugares que sufrió una avalancha en Piedecuesta, Santander.

“Ayer Dios me dio la oportunidad de llegar hasta Piedecuesta. Muchas mujeres a diario me escriben porque sienten que no pueden soportar el que sus parejas les fue infiel o las abandonó, y duele, si duele, pero yo les digo hoy que la desolación reflejada en los ojos de una madre que busca a su hija y a sus nietos debajo de este mar de lodo, eso... eso sí que duele”, escribió Barrios.

De inmediato uno de sus seguidores le comentó que “ya dejé de echar puyas a @JessiUribe3 rehaga su vida. Mientras él está con la otra, usted eche y eche puyas…Por Favor”.

La exesposa del cantante respondió que este mensaje no era para Jessi Uribe, pero no se. Nos queda la duda. ¿Más claro imposible? Juzguen ustedes...

Publicación de la ex de Jessi Uribe.

