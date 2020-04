México: AMLO anuncia acuerdo con hospitales privados para atender pacientes con Coronavirus

Países del mundo trabajan a contrarreloj para estar preparados cuando llegue lo peor del brote de Coronavirus. Para reforzar los sistemas sanitarios, se hacen de insumos y camas adicionales para atender a los enfermos. Con esa presima, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy un acuerdo con hospitales privados para que reciban a pacientes de Covid-19 del sector público.

"Es una acción concertada, muy solidaria de los dueños de hospitales privados de México que van a darnos servicio durante un mes. Se portaron de primera, no es un convenio con fines de lucro. Es un convenio solidario de parte de ellos. Nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades", agradeció el primer mandatario y destacó el gesto de generosidad de las asociaciones que agrupan a los nosocomios.

Además, explicó de qué se trata el convenio entre los dos sectores: "Ellos tienen una capacidad, estas dos asociaciones, de 6300 camas en sus hospitales de todo el país. Y van a dejar solo la mitad para atender a sus pacientes, van a dejar también 500 camas de terapia intensiva para coronavirus, pero la mitad de toda su capacidad la van a entregar al sistema público con el propósito de que no se sature el sector público de salud".

AMLO aclaró que, si bien con este apoyo los mexicanos pueden "estar más tranquilos y seguros", el objetivo es prevenir para que no se llenen los hospitales. "No hay movilidad, no hay gente en la calle. Esto nos ayuda muchisimo a que no haya una transmision de el virus exponencial que nos sorprenda y que nos deje sin posibilidad de atender a enfermos, sobre todo en terapia intensiva. Vamos muy bien", resaltó.

Por último, informó que en los próximos días, posiblemente el jueves, va a dar a conocer un informe realizado por especialistas en donde marcará una proyección del comportamiento del Coronavirus. "Estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir los especialistas. A mi me gustaria levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, el 10 de mayo me gustaría muchísimo, pero yo no soy especialista", concluyó.

