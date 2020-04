México: López-Gatell estima que hay más de 26 mil casos de coronavirus

México se encuentra en estado de emergencia sanitaria a causa de fuerza mayor por el coronavirus. Cada día, funcionarios del gobierno brindan una conferencia de prensa en el Palacio Nacional para dar el informe sobre los casos de Covid-19 en el país. Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, dio un anuncio que dejó a más de uno sin palabras.

"De lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande, pero no cambia las decisiones. Cuando teníamos sólo 12 casos, esta exploración sistemática fue suficiente para tomar la decisión de que comiencen las actividades de distanciamiento social", dijo el doctor. Para aclarar aún más la situación, comentó que la mayoría de estas personas afectadas son asintomáticas, por lo que no requieren hospitalización.

López-Gatell estima que el número de casos de coronavirus en el país es ocho veces mayor.

"Por cada caso de Covid-19 que vi, ¿cuántos hay que no vi? Esos son finalmente estos 26,519 casos", agregó López-Gatell. "No están aislados porque si los hubiésemos visto, los habríamos puesto en aislamiento. Llegará el momento que son tantos casos que no habría manera ni de intentar poner en aislamiento a cada uno de ellos. Es por eso que uno toma una decisión masiva y les dice 'quédate en casa', porque uno se anticipa a los contagios masivamente".

De cada 10 personas que no pertenecen a grupos de riesgo, 8 se recuperarán de #COVID19 sin secuelas en 14 días en su casa. Al evitar ir a hospitales y que ahí haya transmisión, no quedarán registrados pero sabremos que existen por el método científico de vigilancia epidemiológica pic.twitter.com/6tAW2A1D5Y — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 9, 2020

La semana pasada, México tomó la iniciativa de extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de abril, como una medida preventiva para evitar las grandes movilizaciones y evitar que la curva de contagios llegue a niveles incontrolables. En el día de ayer, se anunció el arribo de insumos médicos provenientes de China y de 10 médicos especialistas de Cuba para ayudar en la lucha contra el virus.

López-Gatell avisó desde el primer momento que la Fase 3 de contingencia llegará tarde o temprano, más precisamente en alrededor de dos semanas, por lo que el país intenta estar preparado para ese momento.

