México sumó 110 nuevos casos de coronavirus hoy, 585 en total

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, inició la conferencia de prensa nocturna realizada en el Palacio Nacional en la que se anunciaron 110 nuevos casos positivos de coronavirus sólo en el día de hoy.

De esta forma, el país acumula 585 personas infectadas por la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Además, hay 2.156 casos sospechosos, descartaron 2.925 y se confirmaron ocho defunciones. El 58% de los contagiados con hombres, mientras que el 42% son mujeres.

Esta tarde, la Secretaría de Salud de Quintana Roo anunció la primera muerte a causa de coronavirus en el estado. Se trata de una persona de 74 años que había ingresado a terapia intensiva. Presentaba evolución de varios años de hipertensión, diabetes y tabaquismo. Fue la octava víctima del Covid-19 en todo el país.

Por el momento, México continúa con su Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual inició el 23 de marzo y terminará el 19 de abril. Con este plan, se espera que la propagación de la enfermedad no sea tan dramática. El mismo López-Gatell confirmó esta mañana que la Fase 3 de contingencia de coronavirus se dará en el país.

"La Fase 3 se va a dar, es la de la máxima transmisión, la de máximos casos por día", dijo el subsecretario. Además, aseguró que la idea es buscar un equilibrio entre priorizar la salud y no dejar de lado la economía del país. "No se puede restringir la actividad económica porque podría producir un daño irreparable, el 50% de población vive al día y no tiene capacidad d ahorro".

