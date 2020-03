"Mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí": Ricky Martin sobre la importancia de cumplir la cuarentena

La principal recomendación de las autoridades y los médicos de todo el mundo para intentar parar el brote de Coronavirus es el aislamiento. Sin contacto social, el virus no podrá circular y no habrá contagios. Sin embargo, hay personas que desoyen los pedidos gubernamentales y siguen en las calles. A ellas se dirigió Ricky Martin en un posteo en Instagram y fue muy duro con sus actitudes.

"Quédate en casa. No seas irresponsable: mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mi. Seamos realistas”, sentenció el cantante en un sentido video en el que expresó su preocupación por la enfermedad que afecta al planeta.

El portorriqueño de 48 años se lamentó porque hay ciudadanos que no cumplen con la cuarentena: "Desafortunadamente hay mucha gente que todavía está en las calles, que está en las playas, va a restaurantes y no me queda de otra que pensar que son brutos e ignorantes porque si entre son peras o manzanas, yo sé que lo único que puede detener esto es la cuarentena. ¿Qué haces entonces en la calle? Una persona que no tiene empatía, te tengo que ver como criminal".

En el video que tiene más de un millón de reproducciones, reveló: "Tuve conversaciones con amigos que han sido contagiados, que ahora mismo viven una incertidumbre horrible". "No tenemos mucho control. El único control que tenemos es nuestra decisión el día de hoy de quedarnos en casa", agregó.

Además, Martin dedicó unas palabras para los médicos que arriesgan su vida para combatir el virus: "Hablo en nombre de esos doctores que están ahí, exponiendo sus vidas y la de sus familiares simplemente por el amor a su carrera y el amor a la humanidad. Doctores, enfermeros, paramédicos, qué haríamos sin ustedes, pero cuídense por favor".

Por último, después de expresar que la crisis sanitaria "parece una película ciencia ficción" se mostró preocupado porque "solo tenemos 11 semanas de data". "Lo que si sabemos es que la única manera en que tu paras un virus es con cuarentena, cuarentena severa, radical porque este virus es radical, es severo, no tiene compasión con nosotros. Nuestra única protección es el aislamiento social", concluyó.

