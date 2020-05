Mientras tenía una clase virtual, un joven se metió en una tina y fue expulsado de su clase

Un presunto error fue el detonante de una situación bastante insólita que le ocurrió a un alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Mientras asistía virtualmente a una clase, sus compañeros se percataron de que uno de los alumnos se encontraba en una tina bañandose.

Inmediatamente trataron de avisarle pero fue en vano, ya que, la docente de la catedra le escribió un correo electrónico avisandole que había sido expulsado y que el hecho era considerado como irrespetuoso.

Por medio de una conversación de un grupo de Whastapp, el estudiante implicado pidió disculpas a sus compañeros y explicó lo que pasó.

"Hola, chicos. Tienen razón. Pasó que tenía un turno en el médico a las 18 horas, entonces para no perder la clase me metí a bañar mientras la miraba, con tanta mala suerte que se me prendió la cámara y se vio", aclaró.

