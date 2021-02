A días del choque, el Alacrán Berchelt citó a Mike Tyson para enviarle una advertencia a Valdez

El próximo 20 de febrero se dará el primer gran combate del año cuando Miguel Berchelt suba a defender su Título Mundial Súper Pluma CMB frente a Óscar Valdez en la Burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Y a poco más de una semana para el combate, el Alacrán citó a Mike Tyson al decir que su rival cree que tiene un plan hasta que sienta el primer golpe que le conecte.

El segundo mes del año tiene un clima especial y no lo genera solamente Canelo Álvarez, sino que también los peleadores los mexicanos que se enfrentarán en nueve días en Nevada, Estados Unidos. Es que tanto Berchelt como Valdez han calentado el ambiente y prometieron que habrá una guerra cuando choque por el cetro Verde y Oro.

Y a días de que el combate, el Alacrán comenzó a soltar varios tiros para la esquina contraria al decir que él no se siente favorito, que está ansioso y que es un gran reto el que tendrá porque enfrentará un peleador que estuvo en dos Juegos Olímpicos. “Yo espero que, en un futuro, digan yo quiero ver la pelea de Berchelt contra Valdez, así como yo ví las de Barrera Márquez o Barrera Morales”, expresó el nacido en Yucatán, en conferencia de prensa, al referirse que espera que sea una pelea recordada por todos.

Por otro lado, reiteró que no se siente ganador y recordó que en su momento no fue favorito cuando enfrentó a Francisco Vargas. A su vez, dijo que peleará contra un rival que luchó seis asaltos con la mandíbula fracturada, pero explicó que está listo. “Como decía Tyson, todos tienen un plan hasta que sienten el primer golpe. Piensan que ellos me pueden agarrar al contragolpe, que con la velocidad y la experiencia de Oscar me pueden sorprender y noquear, pero qué bueno que piensen eso, yo voy a dejar que en el ring hablen mis puños y mi preparación”, comentó el campeón del mundo del CMB.

Por último, Miguel Berchelt expresó que están preparado para todo porque saben de la calidad de un peleador como Valdez. “Es un duelo de grandes ajedrecistas, y vamos a ver cómo estos maestros mueven sus piezas para ganar la partida”, finalizó el Alacrán.

