Miguel Berchelt no peleó con Oscar Valdez pero ya sabe a quiénes quiere enfrentar sus próximas peleas

No hay dudas que después Saúl Álvarez, uno de los grandes protagonistas de los últimos tres años ha sido Miguel Berchelt. El Alacran, un boxeo muy diferente al del Tapatío, demostró que cuando huele sangre no duda y va por su presa. A su vez, con el carisma que tiene le sirve para vender hasta la pelea más mala que puede hacer. Sin embargo, el Campeón del Mundo Superpluma CMB sabe que si vence a Oscar Valdez se posiciona como uno de los mejores peleadores del momento.

El nacido en Cancún habló con TV Azteca y dijo que se mantiene en forma porque los boxeadores no son como los jugadores de NBA o futbol que tienen un sueldo sino que hay dinero cuando pelea, como si fuera un mensaje entre lineas para que se permita el regreso de las carteleras.

Berchelt dijo que Scott Quigg ya rompió algo Valdez

"Si duda es un gran peleador pero creo que Scott Quigg me ayudó porque le rompió la mandíbula. Todo vimos como le costó contra Adam López", expresó el Alacrán la dejar claro que su futuro rival que resentido de una dura pelea cuando defendió su Título Mundial Pluma OMB.

Por otro lado, dejó claro que no solo él quiere vencer que a Valdez sino que además su entrenador, Alfredo Caballero, no se le pasa por la cabeza ser vencido frente a Eddy Reynoso, el mejor entrenador del 2019. A su vez, Fernando Beltrán, promotor de Berchelt, dijo que no sabe que vaya a pasar pero que boxeador va al frente y es mejor contragolpeador.

"Sin duda alguna creo me quedan algunas peleas en 130, está también Leo Santa Cruz. Pero si no lo puedo dar en 130 y me gustaría brincar a las 135 que está Ryan García, Gervonta Davis, Teofimo López y está que uno que siempre he querido enfrentar que se llama Vasyl Lomachenko", expresó Miguel Berchelt quien dejó claro que de salir ganador contra Valdez quiera al ucraniano.

Por último, el Alacrán habló sobre su legado y espera que se comience a dar con derrote a Valdez. Además dijo que quiere superar a Julio Cesar Chávez en defensas mundialistas y ser el mejor superpluma que dio México en su historia.

