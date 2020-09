Mike Bahia volvió a boletear a Greeicy mientras hacia oficio

Mike Bahía y Greeicy son una pareja muy seguida en el mundo de la música urbana. En últimas horas sus fanáticos conocieron un nuevo video en el cual Mike la molesta un poco.

Mientras ella se encontraba haciendo los oficios del hogar, su novio empezó a decirle unas palabritas con la intención de sacarle algunas sonrisas.

"Es que eres una mujer muy completa. Baila, canta, actua, interpreta. Es que ustedes no tienen idea cómo hace el amor. No sea malpensado, me refiero al amor a todos los animales y la vida. Mejor dicho esta mujer es 10 de 10", le decía mientras la observaba limpiando un trapero.

Más tarde volvió a boletear la arepa quemada que ella le hizo de desayuno. El cantante la perdonó rápidamente y muy contento se la comió.

Por último halagó el almuerzo que con paciencia le preparó y compartió las imágenes del mismo en su cuenta personal de Instagram.

