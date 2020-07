Mike Tyson confesó cuál fue el momento que lo hizo tocar fondo

El próximo 12 de septiembre vuelve al ring Mike Tyson para realizar una pelea de exhibición frente a Roy Jones Jr. Sin embargo, mientras se prepara, el excampeón del mundo confesó cuál fue el momento de su vida donde tocó fondo para no volver a consumir drogas.

No hay dudas de que a Iron Mike se lo conoce por su pegada y por un pasado oscuro que asustaría a más de una persona. El estadounidense ha comentado, en más de una ocasión, cómo consumía drogas y que tenía sexo con cualquier persona en cualquier lugar.

Tyson hace 3 años que no consume drogas. (Getty)

Según lo publicado por Marca Claro, el exboxeador confesó que en 2009 estuvo en una habitación de un hotel estaba con 7 mujeres consumiendo morfina, cocaína, viagra, marihuana y bebiendo. Debido al estado en el que se encontraba, el expeleador se puso paranoico y pensó que ellas intentaban robarle.

"Empecé a pegarles. Estaba en un lugar muy oscuro. Sin embargo, había un propósito porque no quería darles más partes de mi alma", relató Tyson al explicar que fue en aquella situación donde tocó fondo. Y agregó: "No más cocaína. No más. Tres años limpio".

Cabe recordar que el exboxeador fue el peleador más joven en la historia del boxeo en consagrase Campeón del Mundo Pesado tras llegar a la pelea de campeonato con todos los combates ganados por la vía del KO.

