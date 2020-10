El día que Mike Tyson tuvo motivos para odiar a Michael Jackson

La época de dora de Mike Tyson fue en los años 90 donde el estadounidense era el amo y señor de los pesos completos, por lo que tenía a sus pies al mundo del boxeo. Sin embargo, quien no lo respetaba como tal era el mismísimo Michael Jackson, situación que le dolió mucho al excampeón del mundo.

Iron Mike llegó a ser campeón del mundo luego de haber vencido a cada rival por la vía rápida. Es más, hasta su primera derrota con James Dougles, el nacido en Brooklyn logró realizar 8 defensas exitosas, 7 ganadas por KO.

Para ese tiempo, Tyson era reconocido como un campeón indiscutido en la categoría y que era temido por sus rivales. Sin embargo, para Michael Jackson era un mortal más que se acercaba a conocerlo.

Mike Tyson dijo que Michael Jackson lo golpeó su ego. (La noticia Charlotte)

Según lo que contó el estadounidense en su podcast, Hotboxin, fue en un concierto en Cleveland donde lo conoció junto a su promotor, Don King. "Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: '¿A qué juega? No ha debido verme'. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón", expresó Mike Tyson.

Y agregó: "En un momento, Jackson fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche".

