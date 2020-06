Mike Tyson no solo inspira a jóvenes, sino que también a veteranos a que regresen al ring

El anuncio del regreso de Mike Tyson al ring generó una ola de reacciones en todo el ambiente boxístico. No solo fue apoyado por los fanáticos, sino que también por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y por diferentes inversores que quieren llevar acabo su pelea. A su vez, inspiró a jóvenes y profesionales a seguir en el boxeo, a igual que a veteranos a que quieran regresar pelear.

Se trata de Oscar de la Hoya que desde que Iron Mike anunció que quería volver pelear le pico el bichito para volver a calzarse los guantes y pensar en su posible retorno. “He estado haciendo ejercicio, he estado entrenando, me he mantenido en forma”, expresó el empresario a Ring TV.

Oscar de la Hoya dijo que se mantiene entrenado. (Getty)

El Campeón Olímpico Barcelona '92 fue campeón del mundo Ligero, Superligero, Welter y Superwelter. Sin embargo, su última pelea fue diciembre de 2008, hace casi 12 años, cuando cayó por KOT 8 frente a un Manny Pacquiao que había decidido subir dos categoría para pelear contra él.

"(Quiero) ver cómo son sus reflejos, ver si puede pasar de tres, cuatro rondas. Entonces tomaré mi decisión", expresó Oscar de la Hoya al referirse sobre lo determinará su regreso a los cuadriláteros.

Cabe recordar que haces unas semanas el Golden Boy había dicho que si enfrentaba a Connor McGregor, con reglas de boxeo, le duraba pocos asaltos, lo que generó el desafío del irlandés para subir a combatir.

Lee También