Mike Tyson recordó crudamente el pasado más oscuro de su vida

Mike Tyson rompió todas las estadísticas y volvió loco al mundo de boxeo cuando se consagró campeón del mundo. Sin embargo, al excampeón del mundo no solo se lo conoce por su pegada sino por como perdió toda su fortuna en fiestas, dorgas y sexo donde él ni nadia podía contralar sus excesos.

El estadounidense habló con Hotboxin’ pocscats y volvió a recordar su pasado oscuro en el que fue muy crudo con las explicaciones sobre lo que vivía en aquellos años. "Tu no puedes estar teniendo pe#$## alrededor como cuando vos eras jove. Ellas tiene sexo por dienero, yo no sabía eso. Fue divertido pero cuando eres viejo ya no lo era. C#$## todo el día no es diver tido, tu quieres algo de pu#$ dinero", expresó Iron MIke sobre lo que vivía.

Tyson dijo que le daba dinero a todo el mundo para que tengan sexo.

Por otro lado, Tyson admitió que estaba fuera de control con la comida, la bebida y las mujeres. Además, dijo que estaba tan cansado de la cantidad de sexo que tenía que le costaba ir a entrenar por lo que se quedaba en su casa.

"Darle dinero a la gente para que tuviera sexo con todos, festejar con todos y tener sexo con sus madres, sus hermanas y sus primos ... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo. También compré muchos autos para niñas", expresó Tyson sobre lo que hacía con su dinero.

"Cada decisión que tomó fue en torno a las mujeres y el sexo", expresó su exmanager, Rory Holloway, quien dijo que las mujeres pueden ser la razón de la caida de Tyson.

