Mike Tyson reveló que consumió marihuana previo a la pelea con Jones Jr. y dijo qué efecto causó sobre él

No hay dudas de que el pasado sábado Mike Tyson volvió tener una gran noche frente a Roy Jones Jr. como si estuviera viviendo un gran momento. Sin embargo, el excampeón del mundo dio a entender que previo al combate consumió marihuana y explicó que solo lo adormece, pero no quita los dolores que siente durante el combate.

El pasado fin de semana Iron Mike volvió a brillar como en los viejos tiempo ya que realizó los mismos movimientos como si tuviera 20 años. Además, generó una gran expectativa entre los fanáticos los cuales estuvieron muy pendientes de su regreso.

Sin embargo, tras el combate volvió a dar que hablar luego de afirmar que fumó marihuana previo al combate frente a Roy Jones Jr. “Solo tengo que fumar”, expresó Tyson, según lo informado por La Nación, y dejó claro que no consume cocaína desde hace 3 años.

Por otra parte, dejó claro que no tiene ningún efecto negativo y que el cannabis es parte de él. “Es solo lo que hago, cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay principio, no hay final... simplemente me adormece. No adormece el dolor”, agregó el expeleador profesional al explicar que efecto hizo sobre él en el combate.

Cabe recordar que Mike Tyson tuvo problemas con diferentes adicciones a lo largo de su carrera. Además, confesó que consume marihuana por 40 mil dólares por mes.

