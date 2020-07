Mike Tyson reveló qué marcas le dejó su vuelta a los entrenamientos

La noticia de que Mike Tyson estaba de vuelta en los gimnasios para volver a pelear generó boom a nivel mundial. Sin embargo, ese anuncio no fue lo único llamativo, sino que también el estado físico que muestra en las redes sociales cuando sube algún vídeo o foto en el gimnasio.

El exboxeador de 54 años no para de prepararse en el establo de Rafael Cordeiro, entrenador de Muay Thai, de cara a la pelea exhibición para ayudar a las personas más necesitadas que fueron afectadas por el coronavirus.

Tyson confesó que bajó 69 libras. (Getty)

Es por esto que Iron Mike no para entrenar y muestra un físico expléndido a pesar de edad. “He estado entrenando, boxeando y me siento muy bien. He bajado de 289 libras a 220 y me siento en plena forma”, expresó el estadounidense a Fighthype al referirse que perdió 69 libras.

Por otro lado, a sus 54 años, Tyson muestra en cada video que todavía mantiene su potencia y velocidad como si tuviera 20 años. Es más el exboxeador recuerda como si fuera ayer los movimientos que debe hacer para emplear cada combinación.

Cabe recordar que el exboxeador funcionó como maestro para Henry Cejudo, campeón olímpico de taekwondo y excampeón del mundo de la UFC, que tiene la intención de pelear con Ryan Garcia en un ring de boxeo.

