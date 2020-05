¿Por qué Tyson se ve tan joven? El costoso tratamiento que imitó de Nadal y Cristiano

Mike Tyson tiene un nuevo resurgir en el mundo del boxeo y día a día ha dado de qué hablar con el increíble cambio físico que tuvo a sus 53 años y la forma de entrenarse de cara a su vuelta a los cuadriláteros, aún sin rival por confirmar.

Tyson contó hace uno días que el cambio que hizo en la forma de alimentarse, pasó a una dieta vegana, ha sido factor fundamental para lucir una buena forma física y sobre todo para perder esos kilos de más que van llegando con la edad y el retiro de un boxeador profesional.

Mike Tyson. Foto: archivo particular.

“Tenía presión arterial alta, estaba casi muriéndome y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Ahora he bajado más de 45 kilos y me siento con ganas de cambiar mi vida”, declaró el excampeón mundial.

Sin embargo, esto no es el único secreto del estado de forma del boxeador. Según público el diario británico The Sun, Tyson decidió someterse a un tratamiento de células madres como lo hicieron grandes figuras del deporte mundial como Rafael Nadal (tenista) y Cristiano Ronaldo (futbolista).

El procedimiento consiste en extraer sangre del cordón umbilical o de la médula ósea de un recién nacido para inyectarla en el paciente. “Cuando sacaron mi sangre, era roja. Cuando la volvieron a introducir era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre y me la inyectaron. Desde entonces he estado raro, me siento equilibrado ahora”, señaló Mike Tyson.

