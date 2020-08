Mikey Garcia habló de la posibilidad de pelear con Manny Pacquiao

En los últimos 10 años Mikey Garcia era un de los mejores boxeadores de la actualidad. Sin embargo, su salto a las 140 libras dejó en evidencia que ese no es su peso por lo que pasó más de más de una vergüenza frente a Errol Spence Jr. A pesar de esto, quiere una pelea con Manny Pacquiao.

En conversaciones con ESPN, el excampeón del mundo comentó que todavía no tiene fecha para volver a pelear, a pesar de que volvió la actividad. Además, comentó que es agente libre pero que con Matchroom, la promotora que le organizó la pelea con Jessie Vargas, se mantiene en contacto para trabajar con ellos.

“A mí me encantaría y sería un honor subir al cuadrilátero con Manny Pacquiao. Es una leyenda. Sería algo grandísimo y es la pelea que más me interesa. En realidad, no hemos llegado a ningún acuerdo, no me he comunicado con alguien de su equipo. A mí me encantaría”, expresó Garcia sobre la posibilidad de que combate con el filipino.

Mikey Garcia en #ESPNKnockOut El Show: "Me encantaría pelear con Pacquiao, es una leyenda y es el combate que la gente quiere ver"



La entrevista completa está en nuestro muro de Facebook (ESPN KnockOut)

�� ¡Imperdible! �� pic.twitter.com/a2qmJLwRln — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 3, 2020

Por otro lado, comentó que no se ve peleando en las 135 libras, a pesar de que se asienta mejor a su peso, ya que no ve grandes combates. Además, dejó claro que no va a combatir con José Ramírez debido a que lo entrena su hermano, Robert Garcia.

Cabe recordar que la última pelea de Mikey Garcia fue el pasado 29 de febrero cuando venció por punto en decisión unánime a Jessie Vargas

Lee También