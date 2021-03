New York Knicks vs. Milwaukee Bucks EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV y streaming

New York Knicks vs. Milwaukee Bucks se enfrentan este sábado 27 de marzo en un partidazo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Fiserv Forum y no será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Knicks de Julius Randle marchan quintos en la Conferencia Este con 23 victorias y 22 derrotas, mientras que los Bucks de Giannis Antetokounmpo se encuentran terceros con un récord de 29-15.

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Milwaukee saldría al campo de juego con Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Brook Lopez.

New York, en tanto, iría con Elfrid Payton (en duda), Reggie Bullock (en duda), RJ Barrett, Julius Randle (en duda) y Mitchell Robinson.

The Knicks play basketball tonight.



@ Bucks

⏰: 8:00 PM ET

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 27, 2021

Día y horario: ¿cuándo será el partido de New York Knicks vs. Milwaukee Bucks?

El partido de New York Knicks vs. Milwaukee Bucks por la NBA será este sábado 27 de marzo en el Fiserv Forum.

Horario del partido según cada país:

España: 01:00 horas (domingo)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: FOX Sports Wisconsin, MSG Networks, MSG GO

Streaming: NBA League Pass

