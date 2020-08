Ministra de Duque llora en video por Uribe: "Tengo el Corazón roto"

Mientras intervenía la Comisión Séptima del Senado, Alicia Arango tomó la palabra y al final de su intervención decidió dedicar unas palabras sobre Álvaro Uribe Vélez. La ministra del Interior lamentó profundamente que el expresidente se retirara del Congreso y aseguró que "no se merece nada de lo que le está pasando".

Luego de que se le dictara medida de aseguramiento, la última movida de Uribe fue renunciar a su curul en el Senado del Congreso de la República de Colombia. Esa última decisión hizo que Alicia Arango se quebrara por completo. Todo quedó grabado.

“Quiero terminar diciendo que tengo mi corazón roto hoy... Una persona que me dio la oportunidad a mí de ser su secretaria privada por 8 años, estuve en su campaña y he estado muy cerca de él, y hoy me siento huérfana".