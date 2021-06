Monotributo: cómo pueden recuperar el dinero los que ya pagaron la deuda retroactiva

Las medidas que anunció la AFIP causaron una gran indignación en los contribuyentes. La aplicación en forma retroactiva a enero del último ajuste de las escalas y valores del Monotributo hizo estallar a muchas personas, que rápidamente se manifestaron en las redes sociales. Por ello, el Gobierno envió este miércoles 9 de junio un proyecto de ley que va a eliminar las deudas en las cuentas de millones de contribuyentes del régimen simplificado. Pero, ¿qué pasará con los que ya abonaron?

Muchos contadores recomendaron a sus clientes no pagar hasta el vencimiento, teniendo en cuenta que a priori parecía una medida que sería revisada. Pero no todos aguardaron al vencimiento. Aún no están los números oficiales, pero miles de contribuyentes habrían pagado la deuda retroactiva que ya no será tenida en cuenta. ¿Se les devolverá la plata?

¿Cómo pueden recuperar el dinero los que ya pagaron la deuda retroactiva?

“Lo que entendemos es que, de no haber ninguna previsión particular, lo que va a pasar es que se van a generar saldos a favor en la web de la AFIP y que quienes pagaron tengan que reimputar ese dinero a otros pagos”, dijo Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

¿Cómo se hace para reimputar el dinero para realizar otros pagos?

Para reimputar un pago el monotributista deberá seguir estos pasos:

-Ingresar al sitio web de la AFIP (www.afip.gob.ar) con número de CUIT y clave fiscal.

-Si ya está dado de alta el servicio “CCMA Cuenta Corriente para Contribuyentes Monotributistas y Autónomos”, seleccionar la opción “Monotributo”. Si el servicio no aparece en el menú, se deberá dar de alta.

-Una vez ingrese a la sección "Monotributo", debe seleccionar la opción “cálculo de deuda”.

-Tomar nota de qué período y qué impuesto tiene un saldo a reimputar.

-Registrar a qué período y qué impuesto, con sus respectivos códigos, se va a transferir.

-Seleccionar el ícono del impuesto a reimputar.

-Completar los datos con el período de destino, seleccionar "agregar" y luego "aceptar".

