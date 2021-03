Morena Beltrán se enojó con un seguidor en Twitter: "Que paj..."

Como todos saben, Morena Beltrán aprovecha sus tiempos libres para mirar fútbol y trasladar sus análisis de la televisión a las redes sociales.

De hecho, la periodista de ESPN siempre se destaco por expresar sus conocimientos a través de Twitter, incluso antes de llegar a la televisión.

Sus tuits y el lenguaje que utiliza para explicar sus conceptos provocaron que muchos bromeen con su vocabulario, pero a algunos no les cae tan bien.

Un usuario de Twitter se pasó de la raya y, luego de que More analizara uno de los goles de Boca a Vélez, citó su tuit y dijo: "Hablá bien pelotuda". Naturalmente, a la integrante de F90 no le gustó el comentario y no se guardó nada en su respuesta: "Qué agresivo hermano, qué paja me da tolerar a los irrespetuosos como vos".

Como era de esperarse, al usuario ni se le ocurrió volver a responderle a Morena.

