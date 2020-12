Morena Beltrán se enojó con los hinchas de River: "Estoy podrida de que se naturalicen estas cosas"

Hoy, los hinchas de River vivieron una jornada muy especial debido al segundo aniversario de la final de la Copa Libertadores 2018.

Varios de ellos se movilizaron desde El Monumental hasta el Obelisco para celebrar una fecha que ya es histórica.

Esto fue tema de conversación en ESPN F90, donde algunos miembros del panel hicieron comentarios al respecto de la que terminó convirtiéndose en una concentración.

Las palabras de Sebastián Vignolo y Morena Beltrán pusieron enseguida sus nombres entre las tendencias de Twitter, lugar donde fueron criticados por decir que la marcha podría aumentar los contagios en el país.

La periodista realizó un descargo en su cuenta de Twitter en la que pidió más respeto a la hora de criticar su trabajo.

"La verdad lo iba a dejar pasar, pero estoy podrida de que se naturalicen estas cosas. Son increíbles. Se llenan la boca hablando de respeto y empatía y cuando una opinión, desde el propio respeto, no condice con sus gustos se juntan en manada a destrozar sin piedad. No sé qué tanto daño les hizo la comunicación o la propia formación para que vean ataques personales en todos lados. Siempre fui y seré respetuosa, no me interesa la termeada y me identifico con el juego: esa es mi manera de hacer periodismo. Te puede gustar o no, pero RESPETEN", abrió.

Por último, dejó en claro que sufre los insultos y que parece no estar dispuesto a tolerarlos: "Que las reglas del juego “por estar expuesto” sean éstas, habla pésimo de nosotros. Por qué hay que tolerar tanto la falta de respeto? Hagan un poco el ejercicio de mirarse en el espejo antes de despellejar al otro... Ya contemplé eso de tomarlo cómo de quien viene: duele igual".

