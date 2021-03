"Muchas personas me subestiman": ¿Esperanza Gómez se lanza al Senado?

Falta un poco más de un año para que se celebren las elecciones al Congreso de la República de Colombia, pero desde ya se viene dando el debate de quiénes serán los candidatos de las distintas fuerzas políticas del país.

Un nombre que viene sonando con fuerza es el de Esperanza Gómez, actriz de cine para adultos y empresaria, de quien se dijo estaría pensando en hacer parte de las elecciones para buscar la legislación y regulación del trabajo de las mujeres que ahora se dedican al modelaje webcam.

"Muchas personas creen que por ser actriz porno uno es ciego, sordo o mudo, que no puede opinar y que no es capaz. La pornografía no tiene nada que ver con la capacidad intelectual de la persona, entonces mucha gente me subestima por hacer pornografía", dijo Esperanza, en una entrevista con Blu Radio.

Sin embargo, la actriz dijo no estar interesada en estar en la política actualmente y reveló los motivos. "Por ahora la verdad no, estoy contenta con mi oficio, me produce mucha rentabilidad, gano más que un político, la verdad no necesito robar para vivir bien", enfatizó.

