El día que Muhammad Ali se ‘rindió’ ante la fuerza de Mike Tyson

El nombre de Mike Tyson volvió a estar en la órbita del mundo del boxeo con un posible regreso a los cuadriláteros. El exboxeador viene mostrando en las redes sociales que la agilidad y fortaleza en sus golpes sigue intacta y, aunque no lo creas, en su momento llegó asustar al propio Muhammad Ali.

La World Boxing Super Series (WBSS) llevó a cabo un torneo virtual entre los mejores boxeadores de peso pesado en la historia y tras las rondas preliminares Mike Tyson y Muhammad Ali llegaron a la final. “No gane la pelea real. Ali es el más grande que haya existido”, afirmó Kid Dynamite sobre su triunfo en el combate virtual.

Tyson y Ali. Foto: tomada de Twitter @boxingscene

Pero aquí viene lo más interesante de la historia. Esta semana se dio a conocer una confesión en la que Ali le contó a George Foreman lo impresionado que estaba con las habilidades que llevaron a Tyson a consagrarse como campeón del mundo.

“Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘Hombre, Tyson golpea muy fuerte’. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado. Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría haber derrotado a Mike Tyson”, reveló el excampeón de 88 años.

La anécdota de Foreman hizo parte de la nueva biografía sobre Cassius Clay que saldrá a la venta en las próximas semanas bajo el título ‘The Life of a Legend’ del escritor Fiaz Rafiq.

Lee También