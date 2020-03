Mujer denuncia amenazas en su contra en Caldas por haber contraído Coronavirus

En su canal de YouTube, Daniela Ibarra Rueda publicó una denuncia que tiene muy preocupadas a las autoridades de La Dorada, Caldas.

Según narra la mujer durante el video, se encuentra en estado de embarazo, es el primer caso positivo por Coronavirus en La Dorada y su caso no tardó en difundirse por la región. Sin embargo, lo preocupante de su caso es la intolerancia que se generó tras publicarse su caso.

“Me han dicho que me van a atacar, que si no salgo van a venir por mí, que me van a matar y que me van a coger la casa a piedra… Temo por mi seguridad y la de mi familia”.