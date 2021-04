NXT Take Over Stand & Deliver: Fecha, horario y canales de TV para seguir el evento de WWE

WWE afronta una semana más que especial tomando en cuenta que este domingo estará produciéndose la edición número 37 de Wrestlemania. Pero estos siete días son más que especiales porque, además de que se desarrollarán las inducciones al Salón de la Fama de la empresa, también estará el evento NXT Take Over Stand & Deliver. Esta competición que involucra a los luchadores promesa que luego buscan su lugar en las "ligas mayores" tendrá su desarrollo el miércoles 7 y el jueves 8 de abril.

En contraposición a lo que será Wrestlemania 37, lo cierto es que este evento no se llevará a cabo en un recinto con una capacidad reducida de espectadores. Sino que lo llevarán a cabo desde el WWE Performance Center sin la presencia de público en lo que es un lugar con muy buenas condiciones en cuanto a la prevención por coronavirus. Recordemos que en dicho lugar se ejercen los RAW, Smackdown y, hasta Faslane, los espectáculos de un domingo por mes como la World Wrestling Entertainment puede brindar.

Foto: Twitter oficial de NXT.

Cartelera:

Noche 1: 7 de abril del 2021

-Campeonato Femenino de NXT: Io Shirai (c) vs. Raquel González (con Dakota Kai).

-Vacante Campeonato en Parejas de NXT: MSK (Wes Lee & Nash Carter) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) vs. El Legado del Fantasma (Raúl Mendoza & Joaquin Wilde).

-Campeonato del Reino Unido de NXT: WALTER (c) vs. Tommaso Ciampa.

-Gauntlet Elimination Match por una oportunidad por el Campeonato Norteamericano de NXT: Leon Ruff vs. Isaiah "Swerve" Scott vs. Bronson Reed vs. Cameron Grimes vs. Dexter Lumis vs. LA Knight.

-KUSHIDA vs. Pete Dunne.

Noche 2: 8 de abril del 2021

-Campeonato de NXT: Finn Bálor (c) vs. Karrion Kross (con Scarlett).

-Campeonato Norteamericano de NXT: Johnny Gargano (c) vs. Ganador del Gauntlet Elimination Match.

-Ladder Match por la unificación del Campeonato Peso Crucero de NXT: Jordan Devlin (c) vs. Santos Escobar (c).

-Unsanctioned Match: Kyle O'Reilly vs. Adam Cole.

-Campeonato Femenino en Parejas de NXT: TCB (Shotzi Blackheart & Ember Moon) (c) vs. The Way (Candice LeRae & Indi Hartwell).

Día y horario: ¿cuándo es el WrestleMania 37?

El WrestleMania 37 se llevará a cabo el miércoles 7 y jueves 8 de abril en el Capitol Wrestling Center (WWE Performance Center) de la ciudad de Florida.

Foto: Twitter oficial de NXT.

Horario del evento según cada país:

España: 02:00 horas del 8 y 9 de abril respectivamente

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos (PT): 17:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el NXT Take Over Stand & Deliver en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la aplicación WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito. Hacia Estados Unidos también lo emitirán Peacock y USA Network.

The time is near.#NXTTakeOver: Stand & Deliver Nights 1 & 2



WEDNESDAY APRIL 7

THURSDAY APRIL 8@peacockTV @USA_Network pic.twitter.com/DWRrjiVy7O — WWE NXT (@WWENXT) April 6, 2021

