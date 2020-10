Mucha fuerza, Nairoman: así quedaron sus rodillas, tras la doble operación

Nairo Quintana tuvo una accidentada temporada 2020, la cual inició muy bien con algunas victorias al principio de año, pero luego se fue al piso con la para por la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus y nada fue lo mismo para el ciclista del Arkéa Samsic.

Dos semanas antes de viajar para continuar la preparación para el Tour de Francia, Quintana tuvo un accidente de tránsito en carreteras colombianas en el cual se vio afectada una de sus rodillas, la cual nunca estuvo al 100% durante el Criterium Dauphiné y el Tour de Francia.

Luego en la 'Grand Bouclé', Nairo estuvo más en el piso que en la bicicleta y en total sufrió tres caídas, pero a pesar de eso 'tiró de clase' y pudo completar la competencia, llegó a París y luego se desató un problema con las autoridades francesas por un supuesto caso de dopaje que aún no termina de esclarecerse.

Ahora, el ciclista colombiano está enfocado en su recuperación total y ya se hizo la operación de no una, si no de sus dos rodillas, para solucionar los inconvenientes que arrastra desde el principio de temporada y no lo dejó explotar todo su poder en la montaña.

@NairoQuinCo fue operado en los cartílagos de las dos rodillas hoy en el Centre Orthopédique Santy de Lyon, Francia. Pronto más información sobre su recuperación.



— Ciclismo Colombiano (@ColCiclismo) October 21, 2020

"Sigo en la recuperación de mis rodillas. Hemos hecho un poco de terapias, pero definitivamente tenemos que hacer una pequeña intervención quirúrgica en las dos rodillas, porque los cartílagos están en una parte rotos. Es mejor hacer una pequeña intervención para hacer una recuperación mucho más rápida y más segura", dijo Nairo en un video publicado en sus redes sociales.

