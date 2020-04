Nairo Quintana contó por qué no ha visto la serie del Movistar en Netflix

Nairo Quintana vive una segunda juventud en su carrera, luego de que tomara la decisión de irse del Movistar Team, equipo donde tuvo sus mayores glorias, pero también vivió mucha incertidumbre en los últimos años. Durante solo dos meses con su nueva escuadra, el Arkéa Samsic, el colombiano ya logró dos victorias generales y se fajó un enorme triunfo en la última etapa del la carrera París-Niza, la cual fue la primera victoria en una competencia World Tour para su nueva escuadra.



Pero para nadie en un secreto que Nairo Quintana y Movistar Team son dos nombres que estarán ligados, prácticamente para toda la vida, no solo por los 8 años en los que estuvo el colombiano ahllí, si no por las grandes vicvtorias en el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de un sinfín de historias que marcaron la vida del colombiano y también del equipo español.

Nairo Quintana espera con su nuevo equipo cosechar muchas victorias, como ya lo hizo a principio de año.

Muchas de estas anécdotas quedaron grabadas para la serie 'El Día Menos Pensado', que garbó Netflix durante el último Tour de Francia, el cual marcó la decisión de Nairo de irse de la escuadra española. Quintana compartió con sus seguidores en una charla a través de redes sociales y allí aseguró que no ha visto la serie todavía y dio los motivos por los cuales es difícil para él verla.

Nairo Quintana y el documental de Movistar: "Recordar malos momentos no me gusta" https://t.co/bmIfuMj5mb #ciclismo pic.twitter.com/fE3HVM6RTu — CiclismoInternacional (@CiclismoInter) April 13, 2020

"No he tenido el honor de verlo, he escuchado muchos comentarios, solamente les puedo comentar lo que viví durante las grabaciones porque no lo he visto. Hay cosas que me han gustado y otras que no, recordar malos momentos no me gusta, prefiero quedarme con lo bueno. Fue algo muy arriesgado porque no se oculta nada de lo que hay dentro de un equipo. En muchos de los equipos igualmente pasan estas cosas, no me sentía cómodo y poco a poco fui saliendo, cerré este ciclo de ocho años con Movistar, muy buenos, me quedo siempre con lo positivo y agradezco a ellos", dijo Quintana.

Luego, en entrevista con el diario AS comentó: "Cada uno muestra lo que quiere mostrar. Así como en el documental de la Fórmula 1 que enseñan cosas muy íntimas y personales. Es lo que cada uno quiere mostrar. Yo he sido bastante cauto, reservado, pero esto fue todo lo contrario a lo que yo soy. No estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Aunque eso no solo pasaba en nuestro equipo, solo que el aficionado está limitado a ver todos los detalles".

