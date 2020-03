"Me fui del Movistar porque quería ser feliz": así o más claro Nairo Quintana

Nairo Quintana arrancó el año 2020 luego de cambiar de aires al salir del equipo Movistar y llegar al Arkéa Samsic, una escuadra de segunda categoría, pero en el cual se ha sentido mejor de lo que esperaba.

El ciclista colombiano, en entrevista con el periódico El Tiempo, habló de las razones que lo llevaron al cambio y volvió a resaltar que ser feliz era una de sus prioridades y con el equipo español ya no lo era.

"No me arrepiento haber bajado de categoría. Buscaba ser feliz, no quería discutir con otros líderes, hacer la guerra no es mi forma de trabajar. Tenemos mucha responsabilidad en esta aventura. Ganar es bueno, me da confianza y alegría. Ahora me motiva ganar", dijo Nairo.

Y agregó: "Fue una decidión arriesgada. Estudiamos lo que nos daba el equipo y las opciones de competir en el UCI World Tour y más en concreto en el Tour de Francia, que era lo más importante. Cuando me confirmaron que no habría problemas para competir en el Tour, no lo dudé y firmé".

Finalmente aseguró: "Por diversas situaciones uno no brilla como debería. Mis datos han sido buenos y me indicaron que mi estado de forma también era bueno y que no había bajado el nivel".

