Nairo Quintana habló sobre la siguiente edición del Tour de France

El coronavirus ha generado la detención de las diferentes actividades en todo el planeta, actualmente en muchos países el aislamiento obligatorio ha sido una medida para evitar la propagación del virus, y al mismo tiempo, los deportes se han visto obligados a suspender o aplazar el desarrollo normal de sus competencias. El Tour de Francia no es la excepción y los organizadores buscan cómo desarrollar la edición del presente año.

La propuesta inicial que aparece en el radar por parte de los directivos de una de las vueltas más importantes del mundo ciclístico es la realización de una edición inusual y que se desarrolle sin público. Ante esta situación, Nairo Quintana entregó su posición al respecto y se presentó en desacuerdo debido a la medida que busca que se realice la competencia de este año.

"Es complicado, la ministra busca que no se afecte más esta situación y aún no se sabe si se va a hacer. Para nosotros lo mejor es que se haga con público, porque es como cuando un payaso hace su función sin público no tendría sentido", sentenció directamente el pedalista cafetero a Win Sports. Asimismo agregó que es necesario que se espere un tiempo para poder realizar la competencia con la compañía de las personas.

La ausencia de competencias complica un poco las aspiraciones para desempeñar un buen papel, y por ende, podría repercutir en la obtención de resultados que cada deportista se proponga conseguir a futuro inmediato. "Se afecta todo, son competencias que uno hace de preparación para llegar a un objetivo. Hemos hecho unas de ellas, pero no sabemos cómo vamos a llegar para diferentes competiciones, especialmente el Tour de Francia".

Por ahora, las autoridades evalúan la realización de la prueba ciclística. Las primeras versiones indican que posiblemente se corra en el mes de julio en una carrera que comenzaría el próximo 25 de julio y que culminaría el 16 de agosto. El panorama de los contagios en el mundo es alarmante y estas variables deberán tenerse presente para definir su realización en este tan golpeado 2020.

