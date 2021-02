Nairo Quintana le envió un mensaje a Egan Bernal, previo al Giro de Italia

La temporada 2021 del ciclismo mundial ya arrancó y cada uno de los pedalistas ya conoce su calendario con las principales compentencias en las que van a participar y luchar por los títulos del año.

Egan Bernal ya sabe que será el capo del Team Ineos para el Giro de Italia, la primera gran competencia del año que iniciará el próximo 8 de mayo e irá hasta el 30 del mismo mes, si todo sale como es esperado. Y Nairo Quintana todavía está esperando que su equipo, el Arkea Samsic, reciba la invitación para competir.

Nairo, quien cumplió 31 años hace pocos días, no escondió su intención de disputar la carrera que ganó en la temporada 2014 cuando era parte del equipo español Movistar. "Estamos a la espera que nos den el sí, esperamos poderlo tener porque es una carrera que me ha gustado mucho. La he hecho dos veces, una vez fui primero, la otra vez segundo. Es una carrera bastante favorable para mí", dijo el pedalista en entrevista con el portal Ciclismo Colombiano.

El pedalista colombiano ya confirmó también su participación en el Tour de Francia, lo cual quiere decir que repetiría lo que hizo en el 2017 cuando participó en las dos primeras grandes vueltas del año siendo segundo en el Giro y 12 en el Tour.

Nairo Quintana y Egan Bernal se inclinan por el Giro de Italia para esta temporada como objetivo principal, dejando de lado el Tour de Francia. pic.twitter.com/1DS1QhSttC — Carlos Alberto (@datosanchez) February 3, 2021

Así mismo, teniendo en cuenta una eventual participación en el Giro, Nairo aprovechó para enviar un mensaje a Egan Bernal, quien sería uno de sus máximos competidores: "Pienso que es el rival más fuerte, sin desmeritar a los demás. Está Vincenzo Nibali, está Thibaut Pinot, entre otros, que también serán bastante importantes y tendremos que hacer una muy buena preparación".

