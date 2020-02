Nairo Quintana empezó con todo el 2020 y los nuevos aires de su llegada al equipo Arkéa Samsic empezaron a mostrar buenos resultados antes de lo esperedado.

Con el título en el Tour de los Alpes Marítimos llegó a la victoria 43 en su carrera profesional e impuso una nueva marca personal, que ilusiona a todos los aficionados al ciclismo colombiano.

Es la primera vez que el pedalista boyacense gana dos competencias seguidas en el arranque de la temporada: Tour de la Provence y Tour de los Alpes Marítimos.

Pueden decir que no tenía grandes rivales y que tal vez no eran carreras de la élite del ciclismo, pero hace mucho tiempo no se veía a ‘Nairoman’ atacar y sacar las diferencias de la manera que lo hizo.

Quintana no registraba antecedentes de lograr la victoria en una clasificación general en la primera competencia del año y mucho menos llevarse un segundo título de manera consecutiva.

Fue en 2012 cuando daba sus primeros pedalazos con Movistar que Nairo ganó la Vuelta a Murcia en marzo, pero su segundo título llegó hasta junio en la Ruta del Sur.

