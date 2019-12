"Nairo no está para pelear grandes vueltas": director del Movistar Team

El manager del Movistar Team, Eusebio Unzué, hablo sobre cómo afrontara la nueva temporada con la ausencia de grandes figuras como Nairo Quintana. Dejó polémicas declaraciones sobre la partida del colombiano que ahora llegó al Arkea Samsic, de Francia.

Eusebio Unzué, director general del equipo español, habló en ‘El Confidencial' sobre la salida del colombiano. “Nairo ha sido un hombre clave, nos ha permitido durante cinco años soñar con una victoria en el Tour. Estuvo en 2013 y 2015 muy cerca de conseguirlo, pero ha tenido la mala suerte de toparse en esta década con Chris Froome”.

También confirmó la mala relación que hubo en el equipo entre Nairo y Mikel Landa y recordó una etapa en el Tour de Francia de este año: "Es cierto. No fue un detalle de compañeros. La actitud tiene que estar siempre por encima de todo y, desde luego, Nairo aquel día no la tuvo. Tenía que haber echado una mano, por mínima que fuera, para darle un respiro a Mikel. Es obvio y en las cámaras se vio".

Así mismo, explicó la razón clara por la que el colombiano no sigue en el Movistar Team: Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”.

Finalmente, Unzué se mostró contento por haber sido parte del ‘renacer’ del ciclismo latinoamericano con Nairo Quintana. “Cuando ves lo que ha supuesto para un país como el suyo…sentirnos partícipes del renacer del ciclismo latinoamericano es muy gratificante. Nos ha dado una solidez buenísima. Allá donde ibas con él sabías que era un hombre con capacidad de obtener resultados. Transmitía tranquilidad, sobre todo cuando la carrera picaba para arriba porque era un gran escalador”.

