Nati Jota contó el romántico apodo que le puso a su ex: "Después me dejó y se puso con Ivana Nadal"

Hace un tiempo, nos enteramos de un romance que rompió por completo el mundo de la farándula.

Bruno Siri, expareja de Nati Jota, se encuentra en pareja con la modelo Ivana Nadal.

Esta última tenía una estrecha relación con la periodista, quien al menos públicamente bromeó con la situación.

Hoy, la conductora contó una anécdota de los comienzos de su relación con el rugbier.

"Una vez guardé a un pibe como "amor" en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. Y saben? Después fuimos novios", empezó la historia.

Pero claro, todos sabemos como termina: "¿Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal NO SEAN INTENSOS NUNCA NO SIRVE NO ES POR AHI. JAAAAAAAAAAAA".

— NATI JOTA ������‍♀️ (@natijota) October 15, 2020

Enseñanza de vida aprendida.

