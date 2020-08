Nati Jota le escribió a un jugador, le clavaron el visto y la remó como nadie

¿Quién no se la jugó alguna vez y tuvo que salir a caretearla un poquito para sentirse mejor?

Si, no lo neguemos, nos pasó a todos. Y nuestra queridísima Nati Jota no fue la excepción.

La periodista contó en su cuenta de Twitter que le escribió a un futbolista porque "le había gustado".

"¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole por whatsapp y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal?", narró la influencer en la red social.

Les conté de la vez q me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole por whatsapp y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal??? pic.twitter.com/WVeZbeTPUI — NATI JOTA ������‍♀️ (@natijota) August 7, 2020

En la imagen adjunta se ve como la joven le escribió días después del primer intento con la excusa de "pedirle un saludo para un primo" hincha del club donde jugaba.

Si, así es amigos y amigas, vayan sacando esas letras que tanto representan. Vamos, a la cuenta de tres: 1, 2, 3... ¡F, Nati, F!

