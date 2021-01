Cómo ver New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV y streaming

New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz se enfrentan este jueves 21 de enero en un PARTIDAZO por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Vivint Smart Home Arena y lamentablemente NO será televisado en vivo en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos irá por TNT. Además, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Ambos equipos vienen de enfrentarse recientemente en un duelo que finalizó 118 a 102 en favor del Jazz. Donovan Mitchell fue la gran figura de Utah con 28 puntos, mientras que Zion Williamson se destacó en los Pelicans con 32.

De esta manera, Utah se mantiene tercero en el Oeste con 10 victorias y 4 derrotas, mientras que New Orleans marcha decimosegundo con un récord de 5-8.

PROBABLES ALINEACIONES:

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, New Orleans arrancaría con Lonzo Ball, Eric Bledose, Brandon Ingram, Zion Williamson y Steven Adams.

Utah, en tanto, iría con Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neale y Rudy Gobert.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz?

El partido de New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz por la NBA será este jueves 21 de enero en el Vivint Smart Home Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 04:00 horas (viernes)

Argentina: 00:00 horas (viernes)

Uruguay: 00:00 horas (viernes)

Chile: 00:00 horas (viernes)

Paraguay: 00:00 horas (viernes)

República Dominicana: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

México: 21:00 horas

Estados Unidos: 19:00 PT/ 22:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: TNT

Streaming: NBA League Pass

