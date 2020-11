Nicolás Masseroni: "Chávez Jr tiene que estar dispuesto a ir a la guerra, yo estoy dispuesto"

Faltan poco más de dos semanas para que Nicolás Masseroni afronte la pelea más importante de su carrera, cuando el 21 de noviembre se presente en Culiacán para enfrentar nada menos que a Julio César Chávez Jr. Mientras ultima los detalles de su preparación, llegaron a sus oídos los primeros pronósticos del mexicano, quien expresó que va a propinarle un nocaut rápido para despejar todas las dudas que dejó en su última derrota ante Mario Cazares.

Lejos de encegeserce y de ingriesar al juego de los bombazos cruzados, el argentino le dijo a Bolavip que vive la previa de la pelea con mayor tranquilidad que nunca antes en su carrera: "Es una mezcla de cosas porque es la mayor responsabilidad, la mayor oportunidad y a la vez la mayor tranquilidad, que no significa estar desenfocado ni nada, sino que lo estoy tomando de manera súper profesional".

Además, remarcó que no sería la primera vez que el Junior habla más de lo que puede ser capaz de cumplir arriba del ring: "Él puede decir muchísimas cosas. En otras peleas lo he escuchado decir montonazo de cosas que no cumplió. Realmente no me mueve la aguja. Estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Gracias a Dios y a que estoy trabajando la parte psicológica, la parte espiritual, no me importan nada las opiniones".

Y agregó: "Si él quiere venir a noquear, que se quede tranquilo que de este lado hay otra persona que piensa igual que él. Tiene que estar dispuesto a ir a la guerra, porque yo estoy dispuesto. No lo puedo respetar arriba del ring. Abajo nos podemos comer un asado, pero arriba le tengo que arrancar la cabeza".

Masseroni también escuchó a Julio César Chávez Jr decir que no puede permitirse perder esa pelea, por ser la que decidirá el futuro de su carrera. Pero estpa convencido de que puede dar el golpe más haya que todo el escenario esté montado para que el mexicano se amigue con la victoria.

"Primero quiero felicitar a su tío, porque se que es un gran profesional. Ya que es el presidente de la Comisión de Boxeo de Culiacán, que es donde vamos a pelear, se que va a velar porque se respete el honor y la nobleza del boxeo y que hará que se cumpla el reglamento en mi pelea con su sobrino. Si Dios no estuviese conmigo, no iría a pelear a su casa y a su gimnasio, con todo en contra. Tengo fe que voy a salir con la mano en alto", manifestó.

Y sobre el tono de las declaraciones del Junior, eligió minimizar su trascendencia: "Yo soy cristiano. Me cuesta mucho ir en contra de mis creencias, de mis valores. A la vez sé que esto también es un show y que vendería más. Pero antes que nada es un deporte. Entonces creo que uno se tiene que hacer conocido y famoso por cómo es, sin fingir, por originalidad. Obviamente si él me agrede también voy a tener una respuesta. Pero no creo que haya dicho nada que me mueva la aguja. No me insultó, ni le faltó el respeto a mi familia, ni a mis creencias. Se tiene confianza y es algo bueno. No puedo criticar eso".

Los padres y las presiones

Tanto El Junior como Nicolás son hijos de boxeadores y excampeones. Sin embargo, la forma en que ese legado ha influido en el desarrollo de la carrera de ambos se juzga a la vista muy diferente.

"Él debe tener muchas presiones. Es el hijo de una leyenda. Siempre tuvo presiones y calculo que debe ser difícil vivir con eso, no poder superarlas. Yo no soy ni El Canelo Álvarez ni Jacobs… Pero soy Nicolás Masseroni y hoy por hoy no me importa a quién tengo adelante. Yo lo felicito por la confianza que se tiene, pero lamentablemente ya se está poniendo una presión. Y yo estoy sin presiones. Yo soy un guerrero. ¿Viste cuando se preparaban para la guerra y se iban sin saber si iban a volver, sin saber si iban a morir? Yo soy así", dijo Masseroni sobre el peso que ha significado para Jr desarrollarse a la sombra de su padre.

Y remarcó que, salvando las distancias con quien para muchos sigue siendo el mejor boxeador de todos los tiempos, la influencia de su padre Walter, excampeón mundial argentino, sudamericano y latino de peso pesado, sobre él ha sido completamente diferente.

"Recuerdo que tenía entre 14 o 15 años y se había hecho una carrera en el colegio. Yo estaba escondido atrás de una campera porque tenía sobrepeso, el autoestima aplastado. Todos corrían, hasta el peor. Yo miraba y lloraba. Hasta que mi papá me dice 'qué pasa, por qué llorás. Y yo le dije 'porque no puedo hacerlo'. Mi viejo me dijo, 'vos quédate tranquilo que yo te voy a ayudar y antes que termine el año vas a dar dos vueltas de estas'. En ese momento no le creí, pero al otro día fuimos al mismo lugar y empezamos a correr. Él siempre corrió al lado mío, hasta que se cumplió lo que me había dicho. El día que él no esté todas esas cosas van a quedar. Nunca fue una presión ser hijo de él, ni en las peleas amateur. Yo a esto siempre lo disfruté, porque siempre entendí las reglas del juego".

