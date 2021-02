No aguantó la presión: hincha del Cali anunció en video que sí se empelota

Siete fechas tuvieron que pasar para que Marco Pérez hiciera su debut goleador con la camiseta del Deportivo Cali. El delantero se hizo esperar con sus anotaciones, pero finalmente pudo celebrar tras anotar doblete ante el Junior en Barranquilla. Fue en toda esa movida que una hincha prometió en redes sociales sacarse la ropa por un gol del ariete de Quibdó.

Sin embargo, esa promesa ella la hizo cuando Deportivo Cali enfrentó a Águilas Doradas en Palmaseca, el pasado 13 de febrer y el doblete de Marco Pérez cayó cuatro días después de su publicación, el 17 de febrero. Por esto, Fay Martínez, había señalado que no tenía ninguna obligación de cumplir su promesa.

Pero la presión de los hinchas fue más grande y después de mucho pensarlo, Fay aseguró en un video subido en sus redes sociales que sí va a cumplir la promesa y señaló que saldrá completamente desnuda y que la imagen será publicada en Twitter, como se acordó inicialmente.

“Voy a empelotarme debido a toda la gente que me ha presionado y escrito. Voy a hacer el desnudo que yo les prometí el partido pasado, que en realidad no debería cumplir porque no era en el juego ante el Junior de Barranquilla”, afirmó.

La hincha ‘azucarera’ reiteró en Instagram que se tomará la foto durante este domingo y la publicará la próxima semana, pero no habrá video de la sesión de fotos tampoco señaló la fecha específica, pero sería durante la próxima semana.

