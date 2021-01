No dudó: a horas del regreso de Conor McGregor, Dana White despidió a una sus estrella por romper el protocolo

En menos de cinco horas se vuelve a presentar Conor McGregor frente a Daustin Porier en Abu Dhabi en una jaula de la UFC. Sin embargo, en la madrugada de hoy, Dana White despidió a Ottman Azaitar, estrella de las artes marciales mixtas, por romper el protocolo sanitario.

Uno de los primeros deportes en volver en Estados Unidos, con un estricto reglamento sanitario, fue las artes marciales mixtas. Fue Florida el estado que albergó el primer deporte de contacto en plena pandemia causada por el coronavirus.

De todas maneras, tras varios meses de ese primer paso adelante para volver a la normalidad, la empresa de Dana White mantiene sus estrictos controles para llevar adelante las peleas más importantes de la UFC. Sin embargo, ayer su protocolo fue roto y el reconocido empresario tomó una decisión radical debido a que fue hubo violación de seguridad y de salud en la Fight Island.

“Ottman Azaitar y su equipo se cortaron las pulseras y se las dieron a alguien fuera de la burbuja... No sé cómo lo hicieron. El tipo que las cogió apareció por aquí (en Fight Island) con una bolsa, entró en una habitación, tuvo que cruzar por cuatro balcones, entró en la habitación (de Ottman), dejó la bolsa, se cambió de ropa y luego se fue”, explicó el presidente de la UFC a BT Sports. Y agregó: "Cuando la seguridad trató de detenerlo, él no se detuvo y sí, claro que esto es algo malo. Ottman ya se fue, ya no es un luchador de UFC y no peleará".

¿Quién es Ottman Azaitar?

Azaitar es un peleador nacido en Marruecos que ostenta un récord de invicto de 13 peleas ganadas, 10 por KO, y es considerado una estrella en la UFC.

