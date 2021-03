No estás viendo doble: 30 parejas de famosos que se parecen

Seguro ha oído que todos los habitantes de la Tierra tienen un doble. Algunos lo llaman teoría de la conspiración, otros creen que todos estamos conectados. La verdad es que, después de todo, no somos tan especiales y únicos.

Ni los famosos no son la excepción a la regla. De hecho, no es un secreto que Hollywood y la industria del cine siempre tienden a buscar perfiles similares cuando hacen un casting.

Así que vamos a echar un vistazo a 60 famosos que a usted y a la mayoría de la gente del planeta le cuesta distinguir. Siéntese, abróchese el cinturón y disfrute mientras lo guiamos por las 30 celebridades que más se parecen.

30. Millie Bobby Brown y Natalie Portman

Ambas saltaron a la fama como actrices infantiles. Fuente: Getty Images

Natalie Portman fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor actriz de drama, con el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en 'Cisne negro' y ha configurado una de las carreras más exitosas que ha visto Hollywood.

Milly Bobby Brown, por su parte, se concibe como una de las futuras estrellas del cine y la televisión gracias a su papel de 'Eleven' en la serie de Netflix 'Stranger Things'. Ya cuenta con una fuerte y fiel base de seguidores.

29. Nathan Fillion y Jeremy Renner

Ni siquiera podemos saber quién es quién. Fuente: Getty Images

Nathan Fillion es más conocido por el papel protagonista de Castle en la serie homónima. Sin embargo, también ha tenido muchos papeles importantes, como Malcolm Reynolds en 'Firefly' y John Nolan en 'The Rookie'.

Jeremy Renner interpretó a Ojo de Halcón en las películas del Universo Cinematográfico Marvel 'Thor', 'Los Vengadores', 'Vengadores: La era de Ultrón', 'Capitán América': 'Civil War, y 'Vengadores: Endgame', pero es un verdadero apasionado del cine independiente.

28. Cameron Diaz y Ellen Barkin

¿Qué aspecto tendrá Cameron Diaz dentro de 10 años? Suficiente con echar un vistazo a Ellen Barkin.

Cameron Diaz es uno de los amores de Estados Unidos. Saltó a la fama con "La máscara" y, desde entonces, protagonizó innumerables películas de comedia. Incluso se convirtió en uno de los Ángeles de Charlie y rompió miles de corazones cuando anunció su retirada.

Puede que Ellen Barkin no sea tan popular como Díaz entre los fanáticos más jóvenes, pero también ha tenido una destacada carrera en el mundo del espectáculo. Desde su papel en "Diner" hasta sus días como productora, lo ha hecho todo en Hollywood.

27. Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain

Son dos de las pelirrojas más famosas de Hollywood. Fuente: Getty Images

Bryce Dallas Howard era conocida principalmente por ser la hija mayor de Ron Howard, pero más tarde obtuvo un mayor reconocimiento por protagonizar a Claire Dearing en la película de aventuras "Jurassic World".

Los estrenos más taquilleros de Jessica Chastain fueron las películas de ciencia ficción "Interstellar" y "The Martian", pero no se deje engañar, ya que ha ganado un Globo de Oro y fue considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2012.

26. Will Ferrell y Chad Smith

Jimmy Fallon los reunió en su programa, donde ambos tuvieron una "batalla de tambores". Fuente: Getty Images

Puede que conozca a Chad Smith por ser el legendario baterista de Red Hot Chili Peppers. Él no puede ir, literalmente, a cualquier lugar del mundo antes de que decenas de fans le pidan fotos y autógrafos.

Por otro lado, Will Ferrell es uno de los miembros más emblemáticos del reparto de Saturday Night Live de la NBC. También se ha hecho un nombre como comediante de primera categoría, productor, actor e incluso escritor.

25. Courtney Cox y Demi Moore

Salen a la alfombra roja para acabar con la teoría de "Son la misma persona". Fuente: Getty Images

Todos conocemos a Courtney Cox por su papel de Mónica Geller en la icónica comedia "Friends". No ha tenido ningún otro rol importante desde que interpretó a Gale Weathers en "Scream", pero sigue teniendo un gran reconocimiento mundial.

Demi Moore es una de las chicas más queridas y respetadas de Hollywood. Ha ganado múltiples premios por sus actuaciones en éxitos de taquilla como 'Ghost', 'A Few Good Men', 'Disclosure', 'Striptease' y 'Bobby'.

24. Zooey Deschanel y Katy Perry

No, no son gemelas. Fuente: Getty Images

Cuando Katy Perry irrumpió en la fama allá por 2007 con su exitoso single 'I Kissed a Girl', muchos pensaron que estaban viendo doble porque es la viva imagen de la actriz de '500 Days of Summer'.

Sin embargo, aunque parecía una situación tipo Hannah Montana - Miley Cyrus, no son la misma persona. Zooey Deschanel es más conocida por su papel en 'New Girl', aunque también es una gran cantante.

23. Mark Wahlberg y Matt Damon

Hopkins, Wahlberg y Damon en una presentación de Paramount Pictures. Fuente: Getty Images

Mark Wahlberg fue el actor de mejor pago del mundo en 2017. Esto se debe principalmente a sus grandes papeles en "Todo el dinero del mundo" y la "Saga Transformers". Realmente se ganó hasta el último centavo.

Matt Damon recibió una estrella en el Salón de la Fama de Hollywood y es uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos. Además, es uno de los mejores amigos de Whalberg, y es bastante habitual verlos en los partidos del Boston Celtic.

22. Mila Kunis y Vannesa Hudgens

Mila Kunis tiene muchos parecidos en Hollywood. Fuente: Getty Images

El papel cinematográfico de Mila Kunis se produjo en 2008, cuando interpretó a Rachel en la comedia romántica "Olvidando a Sarah Marshall". Sin embargo, la mayoría de la gente la recuerda por su rol de "Jackie" en That 70's Show.

Vanessa Hudgens saltó a la fama en la serie cinematográfica 'High School Musical', iniciada en 2006, y se ha convertido en una de las chicas más famosas de Disney de las últimas dos décadas. El cielo parece ser el límite para ella.

21. Elijah Wood y Daniel Radcliffe

Fueron los protagonistas de dos de las sagas más importantes de la historia del cine. Fuente: Getty Images

Elijah Wood es más conocido por su interpretación de Frodo en la trilogía cinematográfica de "El Señor de los Anillos". Se convirtió en uno de los jóvenes más famosos del mundo por ese papel, pero desde entonces ha hecho muchas películas independientes.

Daniel Radcliffe es un actor mundialmente conocido gracias a su actuación en la serie de películas de "Harry Potter", y es bastante gracioso e irónico lo mucho que se parecen teniendo en cuenta que los fans tienden a discutir sobre cuál saga es la mejor.

20. Taylor Swift y Karlie Kloss

Ambas estrellas posando juntas durante un partido de la NBA. Fuente: Getty Images

Taylor Swift es una de las artistas más polarizantes de nuestro tiempo. Algunos la aman, otros la odian, pero nadie puede negar el hecho de que ha tenido mucho éxito en la industria de la música pop en los últimos dos años.

Aun así, no debemos confundirla con Karlie Kloss, modelo estadounidense y una de las figuras más destacadas de la industria de la moda de la última década y media. Son increíblemente parecidas.

19. James Franco y Theo James

El modelo del villano de 'Spiderman' es Hugo Boss. Fuente: Getty Images

James Franco fue nominado al Oscar al mejor actor tras protagonizar "127 horas", pero ha demostrado ser uno de los actores más versátiles de Hollywood. Drama, acción, comedia: puede hacerlo todo.

Theo James, por su parte, interpretó al detective Walter William Clark, Jr. en la serie policíaca "Golden Boy". Ahora es una de las estrellas emergentes de Hollywood tras protagonizar la saga "Divergente".

18. Ashton Kutcher y Jared Haibon

Haibon fue nombrado como el doppelgänger de Kutcher. Fuente: Getty Images

En 2015, cuando Jared Haibon estaba en la segunda temporada de 'Bachelor in Paradise', Ashton Kutcher tuiteó una foto suya junto a un fotograma de la cara de Haibon en la televisión. El parecido es claro e innegable.

Sin embargo, este último está lejos de tener la carrera que ha tenido Kutcher. Pasó de ser Kelso en 'That '70s Show' a convertirse en uno de los novios de Estados Unidos y a protagonizar varias películas de comedia-romance.

17. Penélope Cruz y Salma Hayek

Salma y Penélope se hicieron buenas amigas con el paso de los años. Fuente: Getty Images

Salma Hayek y Penélope Cruz protagonizaron juntas la comedia 'Bandidas' de 2006 y, desde entonces, han sido parte integrante de la vida de la otra. Y seamos sinceros, también se pensó que son la misma persona.

Hayek y Cruz se han ganado la vida imitando a mujeres latinas atractivas, sexys e independientes en Hollywood. Incluso sus voces suenan bastante parecidas, así que no hay que avergonzarse de confundir a una con la otra de vez en cuando.

16. Nina Dobrev y Victoria Justice

Se parecen bastante. Fuente: Getty Images

Nina Dobrev nació en Bulgaria y saltó a la fama en 2009 con su papel de Elena Gilbert en 'The Vampire Diaries'. Sin embargo, fue conocida por primera vez como Mia Jones durante sus días en 'Degrassi'.

Por su parte, Victoria Justice se hizo popular en Nickelodeon en la década de 2000, protagonizando a Lola Martínez en 'Zoey 101' y, más tarde, como Tony Vega en 'Victorious'. Ahora está haciendo carrera en la industria musical.

15. Mick Jagger y Harry Styles

El icono musical millennial tiene un aspecto similar al del líder de los Rolling Stones en sus primeros años. Fuente: Getty Images

En 2012, Mick Jagger dijo que One Direction le recordaba a los primeros años de los Rolling Stones. Cuatro años después, se ha informado de que Harry Styles podría interpretar el papel de frontman de los Rolling Stones en una nueva película biográfica sobre la banda.

Obviamente que One Direction nunca iba a tener el mismo éxito mundial que el grupo musical de los años 60. Pero fueron una gran sensación entre los adolescentes antes de su ruptura en 2016.

14. Sienna Miller y Mollie King

La cantante de los Saturdays mantiene un look recto con la actriz. Fuente: Getty Images

Sienna Miller fue nominada al premio BAFTA de televisión y al Globo de Oro por su papel de Tippi Hedren en el telefilme "The Girl". También ha protagonizado "Foxcatcher" y muchas películas independientes.

Como parte de The Saturdays, Mollie King ha llegado diez veces al top-ten de la UK Albums Chart, como también al número 1 del Reino Unido con el éxito "What About Us" en la UK Singles Chart.

13. Alicia Silverstone y Kristen Stewart

Hay un parecido entre la actriz de 'Clueless' y la estrella de 'Crepúsculo'. Fuente: Getty Images

Ambas se convirtieron en estrellas en la adolescencia. Alicia Silverstone decidió alejarse de los focos tras el rodaje de 'Batman y Robin'. "Se burlaban de mi cuerpo cuando era más joven", dice.

Kristen Stewart, por su parte, fue la actriz mejor paga del mundo en 2010 y 2012; así que eso debería decir lo suficiente sobre lo famosa que resultó tras protagonizar la saga 'Crepúsculo'.

12. Prince Harry y Ed Sheeran

Los "pelirrojos" colaboraron en un vídeo del Día Mundial de la Salud Mental. Fuente: Getty Images

Tras dejar la Corona, el Duque de Sussex empezó a mostrarse más como una celebridad. El Príncipe Harry siempre ha sido un poco rockero, por lo que a los medios de comunicación siempre les ha encantado estar cerca de él.

Ed Sheeran se convirtió en una de las mayores sensaciones y personas queridas del mundo por sus pegadizas melodías y románticas letras, y varias personas han señalado su parecido con Harry.

11. Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan

Algunos especularon que el ganador del Oscar y el actor de 'The Walking Dead' son la misma persona. Fuente: Getty Images

"¿Javier Bardem y Dean Morgan son la misma persona?" es una pregunta frecuente en Google. Sin embargo, el actor español tiene 51 años, mientras que el otro tiene 54 y nació en Washington.

A decir verdad, Bardem habría sido una excelente elección para 'The Walking Dead', ya que se ha ganado la vida con sus personajes oscuros y terroríficos.

10. Carly Rae Jepsen y Jessica Biel

El flequillo tiene una responsabilidad muy importante en este look. Fuente: Getty Images

La irrupción de Carly Rae Jepsen se produjo, en 2012, con su single "Call Me Maybe". No pudo recorrer el camino durante mucho más tiempo, pero siempre tendrá ese one-hit-wonder del que presumir.

Jessica Biel, por su parte, ha encontrado mucho éxito como actriz, modelo, cantante e incluso productora ejecutiva y protagonista de la serie de USA Network 'The Sinner'.

9. Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt Se conocieron en el plató de '10 cosas que odio de ti'. Fuente: Getty Images Heath Ledger se convirtió en una de las personas más legendarias de Hollywood. Su papel de El Guasón no sólo le hizo increíblemente popular, sino que también abrió el camino a decenas de teorías conspirativas sobre su muerte. Joseph Gordon-Levitt aún no ha protagonizado ese tipo de roles, pero sin duda parece que podría interpretar a Ledger en un biopic. Se parece a su hermano menor e, irónicamente, llegaron a ser muy buenos amigos.

8. Kathryn Dennis y Emma Watson

La modelo y la actriz de 'Harry Potter' siguen siendo un poco parecidas. Fuente: Getty Images

Nacida en Carolina del Norte, Kathryn Dennis tiene una larga carrera como modelo. Por su parte, Emma Watson lleva trabajando como actriz desde los 11 años y es activista del movimiento HeForShe.

Dennis no tiene ni la mitad de éxito que Watson, pero ha afirmado que la han confundido con ella decenas de veces a lo largo de los años. Evidentemente, no todos los días te encuentras con alguien que se parezca exactamente a Hermione Granger.

7. Zach Braff y Dax Shepard

No, no son hermanos. Fuente: Getty Images

Hace dos años, Zach Braff compartió fotos de él y Dax Shepard con la cara cambiada, y los dos son casi idénticos. Fue un poco chocante, pero definitivamente mostró el parecido entre ambos.

Shepard ha tenido más éxito como director, presentador y productor que como actor, mientras que Braff siempre será recordado por su icónico papel de J.D. en la legendaria sitcom 'Scrubs'. Eagleeeee.

6. Jordana Brewster y Demi Moore

Jordana Brewster y Demi Moore durante la celebración del libro de Laura "Day How to Rule the World from Your Couch" en 2009. Fuente: Getty Images

Ver a Demi Moore dos veces en esta lista podría hacer pensar que sólo tiene una cara común. No es así, es que a todas las chicas del planeta les encantaría ser iguales a ella.

Por suerte para ella, Jordana Brewster puede presumir de ello. Además, también puede afirmar ser modelo y actriz exitosa por su papel de Mia Toretto en 'The Fast And The Furious'.

5. Emma Mackey y Margot Robbie

Ambas actrices son iconos de su generación. Fuente: Getty Images

Emma Mackey nació en Francia y se convirtió en mainstream en 2019 gracias a su papel de Maeve en 'Sex Education'. Margot Robbie nació en Australia y dio el salto a la fama en 2013 con el rol de Naomi Belfort en 'El lobo de Wall Street'.

Pero más que parecerse físicamente, también tienen personalidades bastante similares. Ambas son bastante humildes y carismáticas, pero pueden personificar a las mujeres más rudas e independientes.

4. Sarah Hyland y Mila Kunis

La actriz de 'That 70's show' tiene un enorme parecido con 'Haley' de 'Modern Family'. Fuente: Getty Images

Sarah Hyland también ha sido confundida con Marion Cotillard y Lucy Hale. Pero no se equivoque, se ha construido una trayectoria propia gracias a sus papeles en 'Private Parts', 'Annie' y 'Blind Date'.

Mila Kunis, que ahora tiene 36 años, se ganó la fama mundial por su interpretación en el thriller psicológico 'Cisne negro', demostrando que era algo más que una cara bonita y que no tenía miedo de dejar atrás su pasado de serie de comedia.

3. Carla Bruni y Bella Hadid

Diferentes edades, misma belleza. Fuente: Getty Images

Hay quienes sostienen que todas las modelos tienen el mismo aspecto, y si le enseña una foto de Carla Bruni y otra de Bella Hadid, estarán aún más convencidos. Las dos están cortadas con el mismo patrón.

Bruni se ganó un nombre en el mundo del espectáculo, pero saltó a la fama cuando se hizo con el ex presidente francés Nicolás Sarkozy. Bella, por su parte, obtuvo múltiples premios de Modelo del Año por su trabajo en la pasarela.

2. Chelsea Handler y Elizabeth Banks

La humorista y la actriz se parecen mucho. Fuente: Getty Images

Elizabeth Banks es más conocida hoy en día por su papel de Effie Trinket en la saga 'Los Juegos del Hambre', mientras que Chelsea Handler sigue triunfando con sus talk-shows. Sin embargo, mucha gente no puede distinguir realmente quién es quién.

En una nota relacionada, Banks incluso admitió que siempre las confunden. A veces incluso ha ocurrido durante una cena en la Casa Blanca.

1. Jesse Eisenberg y Michael Cera

Michael Cera ha revelado que él y el también actor Jesse Eisenberg se confunden. Fuente: Getty Images

Jesse Eisenberg saltó a la fama por su papel de Mark Zuckerberg en "La red social" y desde entonces ha hecho actuaciones bastante similares. Siempre es un poco extraño, un adolescente tímido que pasa desapercibido.

Lo mismo puede decirse de Michael Cera, quien tuvo su primer contacto con la fama con "Arrested Development" y ha tenido mucho éxito en películas de comedia para adolescentes como "Juno" y "Scott Pilgrim contra el mundo"

Lee También