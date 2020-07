"No le echa ni ganas a su pelo": Memo Ochoa se cansó de las comparaciones con Luisito Comunica

La victoria 2-1 de América ante Pachuca en el Estadio Hidalgo le dio una tranquilidad extra a los futbolistas azulcremas. Se inició el Guard1anes 2020 de la mejor manera, con una victoria, y eso espantó a algunos de los fantasmas que se habían presentado durante la realización de la Copa por México en CU.

Por eso es que Guillermo Ochoa aprovechó la alegría para seguir fogueándose como streamer. Sí, lo mismo que realizó el Kun Agüero durante la pandemia también lo está haciendo el portero titular de las Águilas desde su hogar en Ciudad de México. Y en la jornada de este martes regaló una perlita.

Memo estaba prendido al videojuego pero frenó todo y decidió lanzar una anécdota que pocos conocían hasta el momento. Y es que, durante su estadía en Bélgica cuando defendía la playera del Standard Lieja, muchas personas lo confundieron en la calle con Luisito Comunica, el famoso youtuber mexicano.

"Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía 'Luisito Comunica' y yo diciendo '¿y este wey quién es?'. Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo", lanzó el arquero encargándose del reconocido viajero.

A pesar de atacarlo desde lo físico y descartar las comparaciones, Paco Memo aplaudió la labor de su "parecido" en YouTube: "Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien, le invierte. Pero a su pelo no, ni a su cuerpo".

