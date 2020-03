No paró: polémica mujer detenida en Bogotá siguió agrediendo a los Policías

Y cuando pensabamos que la situación terminaba en las calles, nuevamente la polémica bogotana protagonizó un hecho que dejó mucho que pensar.

Al parecer dentro de las instalaciones de un supermercado, la mujer fue detenida por las autoridades. Durante el hecho, uno de los agentes monitoreaba el suceso y allí la situación se salió de control.

"Tu no me puedes grabar si yo no te autorizo a grabar", le respondió indignada la ciudadana.

¡Hay más! Apareció ahora el video de “Maria Victoria” cuando estaba retenida por la policia en un D1 y la muy arrabalera seguia increpándolos y diciendo que no podian grabarla ������‍♂️. #PorMiSaludMentalYo opino que #VivirEnCuarentenaEs dificil por el #COVID2019 pero TOCA HACERLO. https://t.co/t2x6Ez5Qgg pic.twitter.com/moGUgVTw72 — Juan Camilo (@JuanCamilo) March 25, 2020

No conforme con su advertencia, trató de arrebatarle el celular violentamente al policía en dos oportunidades.

Insólito.

