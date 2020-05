"No soy sano: me los tomaré y seguiré tomando", Arango y Rodallega se destapan

Aunque Hugo Rodallega siempre deja claro que no se las "quiere dar de periodista", el delantero le está sacando todo el provecho a la cuarentena para invitar a colegas suyos a compartir una charla futbolera en los directos de Instagram que está realizando.

Ahora, el invitado que tuvo Rodallega es uno de los jugadores que más polémica ha tenido en los últimos años mientras estuvo en el FPC. Aunque en la cancha siempre brillaba y demostraba todo su talento, terminaba todo opacado por los inconvenientes extradeportivos que tuvo: accidentes, tragos, fiesta, impuntualidad. Entre Hugo y Johan Arango hablaron sobre ese gusto que tienen por la vida nocturna.

En ese tema, Rodallega le dijo a Johan que sentía que él y su hermano eran muy perseguidos en Colombia por la prensa. Hugo, que a lo largo de su carrera no ha tenido escándalos, reveló que a él le puede gustar más la rumba y el trago más que Arango. En ese momento, el ahora jugador de Binacional, en Perú, le hizo una confesión:

“No me las doy de sano, yo me los tomo y me los seguiré tomando porque nadie me da, pero no soy capaz de volarme de una concentración". Johan Arango.