No tuvo piedad: Óscar Córdoba le tiró con toda a futbolistas de la Selección Colombia

Sin filtro y bastante directas, fueron las apreciaciones del ex arquero Óscar Córdoba para algunos integrantes de la Selección Colombia. Los motivos serían por el poco apoyo que le dan al fútbol femenino.

"Me duele que jugadores como Falcao, como James, como Yerry Mina, nunca se pronuncian en relación de nuestro fútbol femenino", fue el mensaje directo que el ex portero entregó durante la última emisión del programa radial Vbar de Caracol Radio.

Córdoba sintió el malestar debido a que considera que los referentes del plantel no se pronuncian ante este tema y su ausencia puede repercutir negativamente en las personas.

El hombre que por mucho tiempo defendió los tres palos de la tricolor aseguró que su posición no tiene relación con la participación de su hija en las categorías femeninas y ratificó que es un defensor del fútbol sin importar la persona que lo practique.

"Siempre estoy con la bandera del fútbol femenino y la gente dirá que es porque mi hija juega, pero no es así. Me parece que el fútbol no tiene género y siempre lo defenderé de tal manera", puntualizó.

El ahora comentarista deportivo se presentó comprometido y remarcó que es un deporte que siempre defenderá a muerte.

Lee También