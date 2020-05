"#NoMásEstoEsGuerra": anunciaron reinicio del programa y hashtag se hizo tendencia

SI!! NO DEBERÍAN DE EXISTIR! QUE BUENO QUE ESTO ESTE EN TENDENCIA PORQUE DAN ASCO! NADIE LOS QUIERE VER! YO NO ENTIENDO COMO HAY GENTE QUE LES GUSTA ESTE PROGRAMA ESTÚPIDO! QUE NO TE BRINDA NADA EDUCATIVO EN LO ABSOLUTO #NoMasEstoEsGuerra https://t.co/Tmpg1UMjfj