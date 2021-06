Qué canal transmite Novak Djokovic vs. Kevin Anderson por Wimbledon

Se pone en marcha la segunda ronda de un Wimbledon que demora la culminación de la fase anterior ante una lluvia que no da tregua. En este caso, Novak Djokovic (1) se enfrenta al sueco Kevin Anderson (102) este miércoles 30 de junio desde la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club. El duelo tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2.

El vigente bicampeón busca seguir a paso firme en lo que es el sueño por lograr no solamente su sexto Wimbledon de la historia, sino también el tercer torneo grande del año a falta de US Open. De sus actuales 16 participaciones, solamente en 2008 no superó la segunda ronda. Su acceso a esta fase ocurrió tras la victoria sobre Jack Draper por 4-6, 6-1 y doble 6-2 en dos horas exactas de juego.

Desde que el tenista sudafricano fue finalista en 2018, nada volvió a ser lo mismo para quien también llegó a esa instancia en US Open 2017. Lo que se le presenta ahora es la posibilidad de resurgir y de una gran manera sabiendo que solamente llegó a tercera ronda como mejor marca en materia Grand Slams. Kevin viene de eliminar al chileno Tomás Barrios Vera por 6-7, doble 6-4 y 7-6 en tres horas y 7 minutos.

11 veces fue el número de enfrentamientos que ambos tenistas tuvieron entre sí, con el serbio imponiéndose en nueve de ellas. Tres de ellos fueron por Wimbledon, donde Djokovic triunfó en la final de 2018 por doble 6-2 y 7-6. Anderson no vence oficialmente desde la primera ronda del Masters 1000 de Miami 2008, cuando lo hizo por 7-6, 3-6 y 6-4. Quien gane se enfrentará al vencedor entre el italiano Andreas Seppi y el estadounidense Denis Kudla.

+La final de 2018, última vez que Djokovic y Anderson se enfrentaron por Wimbledon

Día y horario: ¿Cuándo juegan Novak Djokovic vs. Kevin Anderson por Wimbledon?

Novak Djokovic enfrentará a Kevin Anderson por la segunda ronda de Wimbledon este miércoles 30 de junio desde la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario aproximado por país

Argentina: 09:30 horas

Brasil: 09:30 horas

Uruguay: 09:30 horas

Bolivia: 08:30 horas

Paraguay: 08:30 horas

Chile: 08:30 horas

Venezuela: 08:30 horas

Colombia: 07:30 horas

Ecuador: 07:30 horas

Perú: 07:30 horas

México: 07:30 horas

Estados Unidos: 05:30 PT / 08:30 ET

¿Quién transmitirá el partido?

El partido contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2 hacia toda Latinoamérica. Vía streaming se podrá disfrutar por ESPN Play y Tennis TV.

