Novia de Fredy Guarín se pronunció tras su pelea: "Juntos compañero"

El pasado jueves, el mundo del fútbol profesional colombiano se estremeció luego de que se produjera la retención por parte de las autoridades a Fredy Guarín, tras protagonizar una durísima pelea en la casa de sus padres en un estado de alteración importante.

Los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades de familia, hicieron que se pusieran los ojos en el exjugador de la Selección Colombia, quien ha recibido miles de mensajes de apoyo ante esta situación, en los cuales se pide no sea juzgado sin conocer de fondo lo que ocurre.

En medio de estos mensajes, llegando la noche hubo uno que sobresalió entre los demás y confirmó que Guarín sí tiene novia. Recién llegó a Millonarios, a Fredy se le vinculó amorosamente con Pauleth Pastrana, pero realmente no había certeza de que sí estuvieran juntos.

Sin embargo, con el problema de público conocimiento de Guarín, Pauleth se mandó al ruedo y le envió un hermoso mensaje al hoy jugador de Millonarios y demostró que es su pareja en la actualidad.

"No hables de lo que no viste, ni condenes lo que has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida que no corresponde ser juzgada por quien ni la vivió, ni la conoce". Juntos compañero", dijo Pauleth.

