Nuevo round: Residente y Cosculluela se volvieron a tirar y Aczino tiene la solución

"Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos palante que a los 5 me los como vivos y los escupo muertos", fue parte de un mensaje de Cosculluela hace menos de una semana en su Instagram, el cual revolucionó a todo el género de música urbana.

Curioso, Residente consultó quiénes eran esos 5 y sin más 'Coscu' le respondió: "Yankee, Kendo, Anuel, Dominio y a ti". Y parecía que el tema iba a quedar ahí, pero ese no es el estilo de René, así que fue al contragolpe.

Este jueves en la noche en su Instagram publicó un #TBT recordando su canción 'Adentro' en la cual hace una crítica muy fuerte a esos artistas que incitan a la violencia sin sentido y dijo: "Hace 6 años tiré este tema. Sigo esperando la respuesta��". "No tengo rifles pa' matarte, Solo basta con la pista. Convierto letras en ideas, como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo. Te lesiono y en en la siguiente te resucito. Cuando te menciono. Eso es parte de mi arte. Que todo el mundo sepa. Que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce. Lo hago para no hacerte famoso. En los países donde nadie te conoce", fue la parte de la letra que eligió Residente para subir a su cuenta.

Ante esto, Cosculluela le respondió a René: "Durooo�� yo también estoy esperandola. Hasta pensé en un momento q era pa mi. Pa quien era eso? Fue que no mencionastes nombre". Y Residente fue contundente: "Desde el primer día que salió sabes que fue pa ti. Elías sabe que es pa ti. Tu familia sabe que es pa ti... Esperando a que me escupas muerto...".

Entre todo esto apareció el famoso freestyler mexicano, Aczino, y les hizo una proposición que se llevó todos los elogios de sus seguidores. "Yo digo que se hagan un 4x4 con temática". Ahora todos estamos esperando que empiecen las letras a ver quién va a ganar el combate.

Lee También